O cavalo Caramelo

A imprensa gaúcha, especialmente, e boa parte da mídia nacional tem se ocupado a dar destaque à calamidade pública no Rio Grande, durante este mês de maio de 2024. Tragédia nunca vista antes.

Muitos resgates traumáticos foram testemunhados ao vivo, gestantes, deficientes físicos, crianças, idosos, doentes e animais de diversas espécies. Nenhum deles, no entanto, chamou mais atenção do que o do cavalo Caramelo. Um animal tostado malacara de aparência debilitada, que acabou refugiado por alguns dias no topo de um telhado de zinco no município de Canoas. Sim, no teto de uma casa.

Conforme todo mundo sabe, cavalo não voa, então deve ter ido parar ali no alto ou carregado pela enxurrada ou nadando, em desespero, no instinto de buscar a sua sobrevivência. Seu resgate por uma equipe do brioso Corpo de Bombeiros, constituída por gaúchos e paulistas, foi igualmente fantástico e comovente, citado até pelo Lula (que não dormiu aquela noite, pensando na situação do cavalo velho !?) em uma live de apoio moral e tranquilizador aos riograndenses atingidos.