O céu é misterioso na região da Pedra Furada e da Pedra do Segredo

Este ano ainda não terminou, mas recebi aproximadamente 20 relatos de ocorrências de luzes misteriosas, observadas nos seis distritos do município, incluindo o perímetro urbano, que alguns não citam. É a sede cercada por cinco distritos, distintos por tipos de rochas, relevo, hidrologia. Luzes e as interações entre luzes, seres não humanos e fenômenos vários, como o tal Raio Bola, a Mãe do Ouro, e sons que lembram enxames de abelhas e tremores em residências.

Aqui, terei de inserir um capítulo à parte. A Pedra Furada, há alguns anos, a descrevi com um “Portal” situado acima dela, de onde saem e entram luzes de diferentes cores. Se é portal, ali entram e saem mistérios, e são inúmeras as testemunhas. Algum dia, irei até o tal buraco que esta possui, e tentarei obter fotos do panorama.