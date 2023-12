O desafio das despesas com pessoal

O tema é extremamente complexo, não sendo possível aqui detalhá-lo de forma ideal ao bom entendimento, mas fica o recado a pretensos candidatos a cargos eletivos dos municípios, em especial de nossa Caçapava do Sul. Sem o ajuste das despesas com pessoal, o desenvolvimento fica extremamente comprometido, uma vez que as vedações vão além da falta de valorização financeira ao funcionalismo, mas também proíbe a transferência voluntária de recursos de outros entes federados.

O medidor é a despesa com pessoal, mas a base de cálculo é a Receita Corrente Líquida, ou seja, a receita do bolo para uma boa administração obrigatoriamente deverá contemplar dois ingredientes: aumento na sua receita, através de eficiência e eficácia na execução de sua competência tributária, e, por outro lado, a redução de suas despesas com pessoal, fazendo com que essa “ferramenta” fantástica consiga, com menos gente, produzir mais para a execução das políticas públicas que a população almeja. Tá posto o desafio.