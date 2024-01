O desafio de crescer de forma sustentável

O ano de 2023 foi de muito aprendizado e alegrias para a Casa de Cultura, mas 2024 será crucial para a viabilidade e manutenção do nosso espaço, que precisa ser financeiramente sustentável, o que ainda não acontece.

Entre as conquistas da Casa neste seu segundo ano de existência, podemos citar a aprovação e o cadastro da CCJT como Ponto de Cultura no Estado, a realização do mural com imagens do nosso território – este último com recursos de emendas impositivas da vereadora Mirella Biacchi (PDT) e que envolveu uma equipe grande da UFSM –, e ainda a aprovação do projeto Caçapava é de Cinema, pela Lei Paulo Gustavo, que irá permitir que a gente equipe a nossa sala de cinema e tenha uma programação bem diversa em 2024, inclusive com projeções ao ar livre.

Um dos aprendizados foi que os tempos da burocracia do Estado não são os nossos tempos e é preciso administrar essas diferenças. A verba para o curso de guasqueiro, por exemplo, com recursos do vereador Mariano Teixeira (PP), só foi liberada nos últimos dias de dezembro. A previsão de realização do curso era setembro do ano passado, e agora o dinheiro precisa ser usado antes de março, o que significa realizar o projeto em meses de férias, com muitas pessoas ausentes da cidade.