O Deus nosso de cada um

Há 500 anos, Martinho Lutero criou o protestantismo, que também é a mesma orientação dos evangélicos de hoje, através da Reforma, na qual apregoava que qualquer homem poderia pregar a palavra de Deus e que os castigos pecuniários das antigas não seriam suficientes e necessários para espiar nossos erros. Essa movimento surgiu na Alemanha, na segunda década do século XVI, na mesma época do descobrimento do Brasil, e apontou novos caminhos para o cristianismo.

Então, minha gente, as coisas da igreja nem sempre foram como o são hoje. Os costumes evoluem e as Encíclicas do Vaticano, publicadas pelos Papas ao largo de seus mandatos administrativos, alteram dogmas e regramentos que o tempo consolidou.

Cabe ao povo, de culturas e origens de cada continente, professar as suas religiões e adorar o Deus que adotam como Pai de todos os homens e proteção a todos os males. São diferentes na forma e na religiosidade, mas são iguais ou semelhantes no significado de oferecer abrigo e proteção aos carentes de fé e aos que lhe buscam como ente supremo na vida e na morte, assim na terra como no céu.

O meu Deus – eu também tenho um – não sei bem o que é: se fé, se mistério, se pai, se amigo e guia, se espírito de luz ou até ilusão que me permite acreditar que nada acaba aqui, embora quanto a isso eu também tenha dúvidas…