O dia anunciado

Porém, este “dia anunciado” será o epílogo de toda essa catástrofe. Aterrador, sim, mas nos dá esperança de que as águas finalmente sigam o seu curso normal, passando pelas Lagoas e jogando-se ao mar, na cidade de Rio Grande.

A vida vai mudar num ápice. Não de forma compassada, pois as urgências estão focadas nas futuras habitações. E até em novas localizações para assentar as moradas. As preocupações com a Saúde, a Educação, a Segurança, a Justiça dobrarão de intensidade, pois o flagelo mostrou o lado sombrio do povo, do desempregado, analfabeto, vileiro e ribeirinhos.

Governantes, parlamentares, ministros terão de debruçar-se sobre estudos das intempéries, dos nossos relevos, cursos dos rios, planejar e abrir o cofre do Erário Público para essas necessidades de mudanças. Pois até algumas cidades situadas em vales encharcados terão de mudar de lugar. A palavra chave é Prevenção. Não deixar que aconteça de novo tal tragédia.