O dia da saudade

Há um ano, ela estava ao meu lado, providenciando flores e missas para os nossos queridos falecidos. Combinávamos os horários e íamos juntas para as visitas ao cemitério, neste dia da Saudade. Hoje, vou levar-lhe flores e enfeitar sua última morada, que tem a lápide carinhosamente colocada pelos filhos, com dizeres que a identificam tão bem e a saudade que deixou entre nós: “Nossa andorinha voou. Obrigado por tanto amor. Para sempre em nossos corações”.

Sua casa e seus objetos ainda guardam o seu perfume, e também as lembranças que não cessam de acudir-nos, como sua alegria ao atender à porta e ver chegarem seus afetos. Éramos calorosamente acolhidos! Nós, familiares, os amigos e as pessoas que precisavam de seu apoio. Ninguém saía de mãos vazias. Ela nos enriquecia com sua ternura e carisma.

Seus pertences materiais, ela os deixou, mas seus gestos, atitudes e bondade ficaram por aí, nas lembranças de pessoas agradecidas. Quantas vezes fomos abordadas na rua, até por pessoas estranhas, que se diziam tocadas pela aura que exalava. Sentiam o bem que enchia o seu coração e que desejava a todos deste mundo.