O impacto do brincar no desenvolvimento infantil

Cássia – A criança se desenvolve e se relaciona pelo brincar, então qualquer oportunidade de interação entre pais e filhos é uma chance de ensino de habilidades e estruturação de vínculos. Pela ludicidade é que conseguimos que crianças pré-escolares aprendam e absorvam conteúdos importantes, desde estimulação da fala, desenvolvimento motor, até habilidades necessárias para a vida diária. O brincar pode e deve estar envolvido em atividades do dia a dia como a hora do banho e da alimentação das crianças. O melhor brinquedo que uma criança necessita e quer, é um adulto disposto a estar com ela.

Gazeta – Quais tipos de brincadeiras são mais benéficos para estimular a criatividade e a resolução de problemas nas crianças?

Cássia – Dependendo da faixa etária existem brinquedos e brincadeiras mais indicadas, como por

exemplo: até os dois anos, brinquedos com cores, formas e tamanhos diferentes para estimular os cinco sentidos; entre dois e três anos as crianças adoram cantar, pular e dançar, bem como experienciar o mundo através da textura da areia, grama e água. Por volta de três e quatro anos, a criança já começa a se interessar mais por desenhos e pinturas, então jogos de montar, lápis, tintas, argilas e giz de cera são excelentes opções. Entre quatro e cinco anos, o lúdico e o faz de conta ganham mais força, pois eles tendem a imitar mais o mundo a sua volta, então lousas, casinhas, carrinhos e coisas que simulam o dia a dia ajudam na estimulação. Entre seis e sete anos as crianças compreendem melhor jogos com regras, que estimulam o raciocínio lógico, então jogos em geral, de cartas ou tabuleiros ensinam a lidar melhor com vitórias e derrotas. E, em qualquer idade, brincadeiras que estimulam a motricidade ampla, como esportes, devem ser incentivadas também.

Gazeta – De que forma o brincar contribui para a saúde mental infantil, especialmente no enfrentamento do estresse e da ansiedade?

Cássia – A criança muitas vezes vai demonstrar no brincar, e não pela fala, alguns sinais de que algo está desajustado em seu emocional. Uma brincadeira mais agressiva, uma perda de interesse no brincar ou em fazer coisas antes prazerosas são indicativos e sinais que a criança nos dá de que algo não está bem. Já pensando em intervenção e enfrentamento de questões emocionais, brincar pode ser trabalhado através da ludicidade e no refazer e repetir questões do dia a dia. Nós precisamos entender que crianças ainda não são maduras cognitivamente para expressar através da fala o real motivo da emoção que ela está deixando aflorar, então oportunizar momentos em que ela se sinta segura e que será ouvida será, muitas vezes, o momento em que ela vai conseguir expressar suas vontades ou seus medos. Muitas vezes, momentos como as refeições em família, a hora de dormir que é momento de conversar com um dos pais, a hora do banho são momentos que devem existir na família e que são protetivos e de trocas entre a criança e seus cuidadores.