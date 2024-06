Abro a janela e vejo, com surpresa, não a chuva que esperava, mas um sol radioso que me alegrou. O milagre do dia. A satisfação só não foi completa ao ouvir as notícias de Porto Alegre e cidades invadidas pelas águas. Imagino o desencanto das vítimas que ainda estavam no trabalho de limpeza de suas casas e tentando recomeçar. El Niño, ou sei lá que outro fator, teima em devastar, trazer o desânimo e a incerteza para os moradores das regiões atingidas pelas cheias.

Mas o Gaúcho está acostumado com as intempéries da vida. Não se entrega assim no mais. E continua na medida do possível a construir, plantar e criar nos seus pedaços de terra. E proteger seus lares com provisões de mantimentos e de muito amor.

Nuns vídeos da família, enquanto era servido o café da tarde, pude apreciar a vida acontecendo nas festas infantis do mês de junho: aniversários dos pequenos e mesversários comemorados com balões, bolos e petiscos, ao som de músicas infantis, música e a graça na dança dos pequenos.