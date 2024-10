O mundo visto do alto

E nós, do Sul, que sofremos tanto nas cheias nunca tão destruidoras como essas, hoje estamos incentivando o Turismo, com a recuperação do Aeroporto Salgado Filho. As atrações das belezas e produções da Serra, do culto às Tradições no Pampa e as Feiras das Etnias das diversas colônias aqui sediadas estão atraindo passageiros de outros Estados do país.

Vivemos entre o Bem e o Mal. Pois, enquanto uma parcela da população e setores do governo buscam a reconstrução, a paz e a solidariedade, há grupos de extermínio que só procuram fazer o Mal e destruir as boas obras.

Incêndios criminosos ainda destroem nossas reservas florestais, que se transformam em verdadeiros desertos. Facções criminosas comandam o crime de dentro dos presídios e corrompem a polícia. Agem no tráfico de drogas e em extermínio de rivais.