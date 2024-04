O pentecostes e a espiritualidade

Então, podemos ter comunicações de naturezas boas ou más, e que influenciam todas a todos de maneira consciente ou inconscientemente. Devido a isto, frequentemente cito o alerta de Jesus: “Vigiai e Orai, para não cairdes em tentações”. Este é o motivo que escrevo seguidamente nos jornais, e falo em rádios, quando se apresentam oportunidades, ou seja, para orientar os que não estudam este tema, mas que também são influenciados. É tão antigo como a criação dos povos. A Bíblia é fonte de consultas por estudiosos de todas as épocas, diferentes países e diferentes doutrinas religiosas, mas quem estuda? A espiritualidade está atuando mais frequentemente nas sociedades, levando as pessoas a estudarem os diferentes aspectos que este mui antigo fenômeno apresenta. Vamos estudar e seguir firmes pelo Caminho do Bem.