O portal ufológico da Pedra Furada

Nos seis distritos do município, ocorrem fenômenos que são descritos desde muito, mas a particularidade deste local são as feições geológicas, que possuem uma aura misteriosa de dia, mas principalmente à noite, quando os moradores das casas ou quem está acampado sentem energias diferenciadas, em especial com o luar mostrando as sombras de Cerros e as aparências estranhas com que as Pedras se revestem. Só quem vive e observa isso tudo entende o que escrevo aqui.

Em 2004, próximo ao Natal, algumas pessoas, inclusive aqui da cidade, observaram cinco objetos de forma esférica que surgiram juntos, do portal acima desta região, deslocando-se de maneira divergente em direção ao perímetro urbano. Algumas testemunhas e eu começamos a designá-los como “Guardiões”. Uma dessas pessoas, conversando comigo, estava “engasgada” e muito emocionada, não conseguia narrar o fato. Muitos entrevistados, em diferentes épocas, pessoas que testemunharam, se apresentavam com estados alterados de consciência.