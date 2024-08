O que é a “CND de Obra” – parte 2

Finalizando

Com a obra pronta, a Prefeitura deverá fazer suas inspeções e emitir o “Habite-se”. Tendo-o em mãos, o cidadão faz então a Aferição da obra (finaliza ela) também junto à Receita Federal. O processo é simples: basta acessar novamente o e-CAC, em “Declarações e Demonstrativos”, e entrar no Sistema Eletrônico para Aferição de Obras, o Sero. Este sistema emitirá a certidão, a desejada CND, ainda que haja valores a pagar. Quaisquer débitos resultantes serão lançados como créditos tributários, que o cidadão pode quitar à vista ou parcelar.

E se a pessoa não fez nada disso?

Existem edificações antigas, que não passaram por este processo todo em suas épocas de construção. Nesses casos, as Prefeituras costumam emitir Alvará e “Habite-se” com a data atual, e tanto o registro no CNO como a aferição pelo Sero devem ser feitas utilizando as datas nestes documentos. A menos que haja outros, que localizem a finalização da obra em datas anteriores (como comprovantes de IPTU com área predial registrada, por exemplo).