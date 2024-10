O Reino de Deus está dentro de nós

No ano de 1981, li a Bíblia, fiz pequenos apontamentos, e não entendi o motivo de haver tantas vezes estas orientações. Então, decidi procurar o significado e o que deveria fazer para entender o tal de “Reino dos Céus”. Qual significado de “Reino”, e qual o entendimento de “Céu”? Onde estão localizados? Com meus 27 anos de idade, não consegui entender de maneira clara este estudo, mas durante algumas décadas, ampliei e compreendi mais. Hoje, estou mais tranquilo e parcialmente satisfeito com o entendimento adquirido.

Este é um estudo que vai me acompanhar até o fim desta vida, e continuará sendo realizado na próxima dimensão e na volta ao nascer, aqui neste plano. É seguirmos firmes, pelo Caminho do Bem.