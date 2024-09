O sexto sentido e as percepções extrassensoriais

Como estamos mergulhados em um grande “oceano” de energias e vibrações de outras esferas que se entrelaçam com a nossa, vem então uma gama enorme de obras escritas por pessoas de ampla paranormalidade e mediunidades, que colocam no papel ou na net suas ideias e quadros que enxergaram, através da vidência. Percebem até seres conhecidos como fadas, duendes, guinomos, e dezenas de outros seres da Natureza, alguns de tamanho de 10cm, 20cm, e outros bem maiores que nós, descritos na literatura mundial, e que fazem parte do folclore de dezenas de países.

É um estudo que sempre me emociona, porque como escrevi, não vejo nada, mas sinto suas presenças, energias e sentimentos, pois brinco com estas consciências desde criança até hoje. Sempre escrevo e falo que para o desenvolvimento destas capacidades, é necessário o trabalho no Bem, hábito diário das orações e meditações. Assim sendo, vamos continuar pelo Caminho do Bem.