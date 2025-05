O sol está mais longe

Seu Osvaldo, cadeirante, morador de periferia, ficou surpreso com a visita de agentes da Saúde, que foram, espontaneamente, aplicar-lhe as vacinas. Sabiam de seus problemas de locomoção, que a esposa – tão magrinha – tinha dificuldade de superar. O casal ficou muito agradecido e confiante nas providências de nosso Sistema de Saúde.

As donas de casa tiram dos baús mantas, cobertores e edredons, para livrá-los do bolor e do cheiro de naftalina. E, à medida que aumenta o frio, vou-me cobrindo com uma ou duas mantas, e ainda com o cobertor felpudo, trazido do Uruguai, até esquentar meus joelhos e cair num sono gostoso de sonhos coloridos. Ah! Mas quando eu erro a dosagem e ponho cobertas demais, o sono não vem, e eu conto as horas até o amanhecer. É uma sensação nada agradável que me pesa pelo resto do dia.