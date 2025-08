O subconsciente não dorme

Minha trilha sonora de cada manhã sumiu. Agora, o que me vem à mente nas primeiras horas do dia são pessoas do meu passado, que não estão mais neste mundo. Elas reaparecem nos sonhos e ficam lembrando seus jeitos e estilos de vida, e como se relacionaram comigo.

Pois esta noite, sonhei com Dona Belinha, mãe de uma grande amiga que tive. Ela era uma pessoa que nunca sorria. Magrinha, ligeira, sempre envolvida nas tarefas do lar. Seus olhos grandes e tristes guardavam mágoas nunca esquecidas. Ao vê-la, sempre me lembrava do quadro famoso de Edvard Munch, representando uma pessoa de boca aberta, como a pedir socorro, numa ponte às escuras. Apenas vultos passando sem percebê-la, naquele desespero sem fim.