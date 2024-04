O trabalho e a vida

Mas, eis que uma luz brilhou em sua mente. Por que trabalhar tanto para ganhar tão pouco? Daí veio a ideia luminosa: valorizar o seu trabalho. Cobrar pelo tempo, esforço, esmero, qualidade. E diminuir as tarefas. Em vez de trabalhar em dois empregos, ficar só no mais conveniente, com patrões que a tratem com respeito, pelo nome, e não como aquela patroa que só lhe dava ordens, sem uma palavra de estímulo. Pois daí em diante pretendia trabalhar cantando ou ouvindo música na casa daquela senhora que a estimava e já lhe dera essa mesma ideia.

E lhe sobrariam horas para curtir a própria família, acompanhar os estudos e projetos dos filhos, estimular o marido, enfim, deixaria de ser figurante para transformar-se na protagonista de sua história.

O trabalho é uma bênção que enobrece, dá frutos e alegrias. Mas a vida é o maior presente que Deus nos deu.

Neste dia 1º de Maio, quero saudar os trabalhadores de nosso mundo. De carteira assinada ou autônomos, profissionais de todos os ramos, da Saúde, Segurança, Educação, Justiça. Músicos, poetas, pintores e de todas as artes. E nossos habilidosos artesãos com sua originalidade. E a homenagem a todos eles que suprem nossas necessidades materiais e espirituais de cidadãos.