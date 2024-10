Objetos voadores aparecem a nordeste do município

O número de turistas viajando principalmente nesta área: Lavras do Sul, Vila Nova, Caçapava do Sul e Santana, tende a se tornar mais frequente, principalmente pela motivação de termos novamente o monumento da Cruz da Pedra da Cruz, iluminando a região. É um fator de apelo místico e mágico no imaginário de muitos caçapavanos.

Mais detalhes devo receber deste avistamento na região do Faxinal, e também da região do Cerro, do Perau e das irmãs famosas: Pedra do Segredo e Pedra Furada, que como descrevi várias vezes no jornal, são portais no céu do oeste do município, de onde saem e somem objetos esféricos e luminosos em todos os anos.

Isto é o que eu fico sabendo. Será que recebo informes de 5% do que é visto no céu? Penso que talvez eu saiba 1% destas ocorrências. Viagens à noite pelas estradas da região, asfaltadas ou não, é um convite para testemunharmos muitos fatos misteriosos, não só de avistamentos, mas também de sequestros ou abduções, etc… Está havendo uma maior aproximação conosco de seres diferentes de nosso biotipo. Vamos continuar estudando de olho vivo e faro fino, muito atentos, pelo Caminho do Bem.