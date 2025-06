Olival da campanha inova com dermocosméticos

Inovação e tradição são conceitos que poucas vezes se aproximam sinergicamente. Porém, é exatamente isso que está acontecendo em Caçapava, desde que uma das famílias pioneiras na olivicultura gaúcha decidiu conhecer melhor as árvores cultivadas e desenvolver outros produtos, além do azeite de oliva extravirgem. E, na próxima terça-feira, 24 de junho, às 19h, no Clareira Hub, será feito o lançamento do e-commerce da Oliv Care, marca criada para dar identidade à linha de dermocosméticos desenvolvidos a partir do resultado dessa inquietação familiar.

Desde 2021, os responsáveis pela produção do azeite Don José têm trabalhado em conjunto com pesquisadoras da Universidade Franciscana, de Santa Maria, para ampliar o conhecimento sobre as diferentes partes da oliveira e os subprodutos da produção de azeite.

– A pesquisa analisou o próprio azeite, as folhas, os galhos e o bagaço das azeitonas, depois da extração. Todos têm uma composição química interessantíssima, e o primeiro produto desenvolvido foi o extrato das folhas de oliveira. É um composto rico em polifenóis, de efeitos antioxidantes, antibacterianos e antifúngicos – detalhou Ricardo Abdala, um dos sócios do empreendimento.