Ondas e mais ondas

Antes, as idosas ficavam em casa, faziam tricô em cadeiras de balanço, xale nos ombros, manta sobre os joelhos. Sair à rua, nem pensar, nos dias mais frios. Agora, mulheres de todas as idades procuram as academias de ginástica, o Pilates, as aulas de dança para manter-se saudáveis e na sua melhor versão. E enfrentam as noites de fim de semana para dançar, nos diversos clubes que a cidade oferece. Não importam as rugas, as dores na coluna e os joelhos doentes, o calor humano nos salões, as afinidades surgidas entre os casais, o calor humano supera todas as baixas temperaturas.

Mas o que dizer da mulher que dorme na rua por gosto, que leva papelões e algumas cobertas ralas para onde vai escolher sua cama da noite. E recusa meias, sapatos, roupas que lhe oferecem, porque tem demais. Mistérios da alma humana difíceis de entender.