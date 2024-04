Operação Casa Fantasma combate golpe do falso aluguel

De acordo com as investigações PC, os criminosos buscavam contato com as vítimas através de grupos públicos em redes sociais e visavam vítimas que publicavam interesse em imóveis para alugar na alta temporada no litoral. A partir de então, os investigados faziam contato direto com as vítimas e ofereciam imóveis variados, em diversas cidades do litoral gaúcho e catarinense, por um valor abaixo do praticado no mercado.