Operação sucata 2

Na manhã do dia 18, quarta-feira, a Receita Federal lançou, em conjunto com a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, uma grande operação, tendo como alvo um grupo empresarial que deve mais de R$ 5 bilhões, decorrentes de autuações tributárias.

Preste bem atenção: R$ 5 bilhões. Lembremos que a arrecadação de todas as receitas – tudo o que entrou nos cofres da União – no mês de agosto foi de pouco menos de R$ 173 bilhões. Ou seja, os valores envolvidos na Operação Sucata equivalem a 3% de tudo o que o país arrecadou – cobrando impostos das milhões de empresas que existem no Brasil e das duas centenas de milhões de habitantes – no mês retrasado.