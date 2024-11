Orações, irradiações e curas

Vai aqui uma Lei Divina, que é a do Merecimento. Merecemos obter curas para nossos males físicos, mentais e espirituais, tomara que sim. Jesus não tentou curar a todos, mas curou alguns. E por último recomendava: “Vá e não peques mais”. Mas se voltarmos aos procedimentos anteriores, os males voltam e podem ser ainda piores.

Já que passamos pelo dia 02 de novembro, Dia de Finados, lembremos que nossas emoções e pensamentos de diferentes naturezas atingem também aos irmãos que partiram para a Pátria Espiritual de onde viemos. Vamos seguir no ensino do “vigiai e Orai”, porque a população de outras dimensões está junto a nós, em nossos lares e em todo o lugar. Podemos algumas vezes estarmos rodeados por uma multidão de testemunhas. A Carta do Apóstolo Paulo aos hebreus,12;1, alerta neste ponto. O momento é de orarmos frequentemente. Vamos seguir firmes pelo Caminho do Bem.