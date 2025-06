Órgãos se unem em ação solidária

São aceitos alimentos não perecíveis, roupas de inverno e agasalhos, roupas de cama, mesa e banho em bom estado, cobertores em bom estado, e ração para cães e gatos. As doações podem ser entregues no Cartório de Registros, no Tabelionato, na sede da Fida, na Cotrisul e nos supermercados Engenho e Minuano. Os produtos serão destinados aos beneficiários a cada 30 dias.

A ação conta, também, com a parceria da Associação Anjos de Patas, responsável pela correta destinação das rações para cães e gatos em situação de rua, da Soberana Agroveterinária, da OAB – Subseção Caçapava do Sul, da Imóveis Spode, da Mídia Tecnologia, da AD Imóveis, de Mateus Lima Comunicação Visual, e do Sindicato da Indústria do Calcário do Rio Grande do Sul (Sindicalc).