Os bailes da vida

Lá pelo final do século passado, anos 60/1970, por aí, foram construídos os CTGs, onde passou imperar os Bailes Gaúchos, marcando uma época em que não era mais vergonhoso andar de bota e bombacha, nascendo ali um certo modismo na prática do gauchismo, por parte dos jovens de origem campesina.

Pra fora, haviam os salões e casas de baile, com fraca iluminação e pouca amplificação, dependendo da goela das gaitas e dos cantadores. Bailes de noite inteira, com uma janta baguala (arroz com galinha, linguiça frita com café preto bem doce e até churrascos) lá pela metade do furdunço que acompanhava o sumiço do sol.

Hoje em dia, há bailes para os diversos gostos e, em alguns, entreveram idades, classes sociais e indumentárias.