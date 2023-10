Os Chimangos planejam a 13° Festa Mundial do Folclore

De acordo com ele, o objetivo do evento é promover, no município, a interação e a troca de experiências. Cada grupo traz consigo traços de sua cultura, que se expressam nas apresentações artísticas. No entanto, essa vivência vai além:

– Temos outras oportunidades durante o período da Festa. Há apresentações no asilo, no Clube do Idoso, nos colégios, em diversos pontos da cidade. Promovemos um desfile na Rua Quinze com todos os grupos, jantar de confraternização, demonstrações de lidas campeiras e confraternizações com as famílias que os hospedam. São diversas as oportunidades de interagirem com a comunidade. E essa interação é o mais importante – concluiu.

A 13ª Festa Mundial do Folclore já tem a presença confirmada dos grupos Escuela Kumellen (Argentina), Groupe La Savoie (França), De Beekscheepers (Alemanha), Grupo Rosenka (República Tcheca) e Song and Dance Ensemble POLTEX (Polônia).