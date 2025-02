Outras ondas

Quando as violentas ondas do mar, depois da forte chuva da noite, nos expulsaram da praia, arrastando guarda-sóis, cadeiras, chinelos e nossas sacolas, o remédio foi procurar as piscinas, que não saem do lugar. No balanço geral, foi um veraneio perfeito.

De volta aos dias comuns, agora o que nos surpreende é o calor, que não cessa de aumentar em todo o Brasil, com destaque ao Rio de Janeiro, que está chegando ao nível 4. No mapa, o vermelho de norte a sul, e dos lados, é um terrível alerta do que está por chegar.

Nossa vida tem que mudar drasticamente. Tomar muita água, fugir do sol no seu pico, usar roupas leves, alimentar-nos com frutas, verduras e diminuir as frituras nos cardápios. Cuidar especialmente das crianças e idosos, que são mais vulneráveis e precisam de ajuda. Proporcionar-lhes locais frescos ou refrigerados, dar-lhes água sempre a tempo, cuidar para que usem roupas leves, enfim, tratá-los como flores delicadas que precisam de nosso carinho.