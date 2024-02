Palavras machucam

Ele se achava um marido perfeito. Sustentava a casa, pagava a escola dos filhos e dava à esposa uma miserável mesada para as compras de alimentos e outras necessidades da família. Ela precisava fazer milagre para que o dinheiro cobrisse todas as despesas. Cultivava uma hortinha no pátio e, assim, conseguia hortaliças de graça. Ou melhor, à custa de seu suor, sacrificando o escasso tempo do descanso.

Mesmo assim, ele se queixava. Do tempero da comida, de algumas falhas na limpeza dos quartos, banheiros e salas. Chegava a examinar por trás dos quadros na parede para descobrir poeira e teias de aranha. Então, não poupava xingamentos e ofensas àquela que escolhera para companheira de sua vida.