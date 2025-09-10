Palestras buscam conscientizar sobre a fibromialgia

O grupo Portal do Pampa promove, em 11 de outubro, na Câmara de Vereadores, uma série de palestras para conscientizar sobre a fibromialgia. O evento está marcado para começar às 14h e reunirá especialistas de diferentes áreas. Também será realizada a prestação de contas do grupo e uma confraternização.

Já estão confirmadas as presenças de Ana Beatriz Lima, especialista em canabinoides; Tamires Macedo, terapeuta integrativa que falará sobre as benesses da auriculoterapia no tratamento da fibromialgia; e Roberta Gonçalves, que abordará os benefícios da terapia holística no tratamento de doenças crônicas. O cronograma oficial do evento deve ser divulgado em breve.