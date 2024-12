Pampa Summit marca união regional de ecossistemas

A primeira edição do Pampa Summit, que ocorreu hoje (30), foi encerrada com a formalização de um termo de intenções entre os ecossistemas de inovação da Metade Sul do Estado para dar longevidade à iniciativa de integração. O encontro ocorreu em Caçapava, como parte da programação da 3ª Festa do Azeite de Oliva.

Entre os signatários estão representantes dos ecossistemas de inovação Área B, de Sant’Ana do Livramento, Inovamun, de Uruguaiana, Ecobah, de Bagé e da iniciativa Alegrete Cidade Inovadora. Acompanharam o compromisso representantes da Unipampa, do Sebrae-RS, do Ibraoliva, do Banrisul Consórcios e da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul. O prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto Gonçalves, e o prefeito eleito de Caçapava, Marcelo Spode, que assistiram ao evento, também assinaram o compromisso.

A expectativa é que a próxima edição do Pampa Summit ocorra em maio de 2025, em Bagé. Nesse primeiro encontro, os quatro ecossistemas puderam compartilhar suas experiências e, em conjunto, ressaltaram a importância de investir na união entre os municípios, de identificar e incentivar as pessoas que são entusiastas do tema e de não atrasar o processo de inovação para aguardar que “todos” entendam e abracem o desafio.