Parcerias e projetos que fazem a diferença

Parcerias com o Estado começam a dar frutos

Esse tipo de parceria é, hoje, cada vez mais comum. Há alguns meses, a Receita Federal firmou um acordo com o Governo do Estado para reaproveitar grandes volumes de mercadorias apreendidas.

Dentro do escopo desse convênio, centenas de pares de tênis falsificados passaram por um processo de descaracterização da falsificação e foram distribuídos às vítimas das enchentes no Vale do Taquari.

Ação do CPF em Osório

Na virada do mês, a Prefeitura de Osório, em parceria com a Receita Federal, realizou duas ações de cadastramento de CPF de crianças em comunidades dentro do município.