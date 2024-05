Partido Novo é fundado em Caçapava

O partido Novo agora faz parte do cenário político de Caçapava. De acordo com o tesoureiro da sigla, Cyro César Chaves, a mobilização para fundar o partido aqui começou em 2018, quando um grupo de caçapavanos apoiou alguns deputados nas eleições e surgiu a vontade de trazer opções mais liberais para o município.

Conforme o presidente do Novo em Caçapava, Roberto Zamberlan, o partido surge devido a uma insatisfação com o modo de se fazer política no município. Segundo ele, existe uma contradição quando se fala em criar novos empregos, mas não em fortalecer empresas.