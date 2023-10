Paz sim! Guerra não!

Mais uma vez, fomos surpreendidos com a notícia de uma guerra, dessa vez entre o Hammas e Israel. Enquanto nossas atenções estavam voltadas para a interminável guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eis que mais um conflito armado se estabelece.

É importante que compreendamos que o grupo Hammas não pode ser confundido com o povo palestino. Também não é novidade que a Faixa de Gaza é alvo de uma disputa entre palestinos e israelenses que se estende por longos anos. Sem entrar no mérito da questão em relação a quem tem direito sobre esse pedaço de chão sagrado, o que me preocupa é o fato de, mais uma vez, milhares de inocentes pagarem pelo preço da guerra.