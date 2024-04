Pecuaristas iniciam venda de terneiros da safra após temporada com preço estável

Com o período de desmama se encaminhando para o fim em alguns criatórios no Rio Grande do Sul, teve início a comercialização de terneiros da safra. Já embarcaram para fora do país mais de 25 mil terneiros, em 2024. Outros 13 mil embarcaram esta semana para a Turquia e ainda há novo carregamento para ser feito com 28 mil terneiros para a próxima semana. O preço pago ao produtor gaúcho se mantém estável há cerca de 45 dias, em R$ 10,00 o quilo, e deve ser balizador para os negócios de terneiros inteiros a serem exportados.



O presidente da Comissão de Relacionamento com o Mercado do Instituto Desenvolve Pecuária, José Pedro Crespo, explica que, além da Turquia, Egito e Líbano devem adquirir animais produzidos no Estado. Os primeiros terneiros comercializados pesam entre 180 quilos e 250 quilos. Crespo também ressalta que nos leilões, tem se observado este mesmo comportamento de preços com oferta e demanda equilibradas.