Perigos à vista ou escondidos

Semana passada, assistindo a um filme baseado na obra dessa querida autora, procurei o livro que o inspirou. Que susto! Uma poeira amarela e fininha caiu de dentro. No alto das páginas, uma renda bem delineada traçava contínuos sulcos do começo ao meio do livro. E as margens inferiores apresentavam furos, como se uma furadeira de papel de escritório tivesse feito o serviço.

Deixei meus compromissos do dia para depois e entreguei-me à tarefa de uma limpeza completa nas prateleiras do armário, abrindo e limpando livro por livro. A TV ligada me trazia notícias de toda a parte. Os mesmos desabamentos, tragédias climáticas, gripes aviárias fechando nossos mercados exportadores, e influenzas nos humanos, assaltos e mortes nas linhas amarelas, uma invasão de escorpiões causando mortes e tragédias pelo país afora. Kiev e Moscou e o cessar fogo que não se define. Mortes que não cessam em três anos de guerra. Sem falar em outros países do Oriente, nas constantes guerras étnicas, por território ou supremacia do petróleo.