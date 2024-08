Hoje em dia, estes costumes perderam importância e estão fora de uso, já que, na maioria das vezes, vivemos no “salve-se quem puder” ou “cada um por si” e o resto que se dane.

Certa feita, quando eu era gurizote, de férias lá fora, consultei meu pai sobre a possibilidade de me arrumar alguns trocados para comprar uma pilcha nova, para dançar nos Carreteiros da Saudade quando retornasse pra cidade. Ele me disse que não dispunha de dinheiro sobrando para esses fins, mas que, se eu quisesse, ele me forneceria o milho da semente para eu plantar uma lavourinha, que havia nos fundos do potreiro, de uns dois hectares. Caso colhesse bem, vendendo o milho ensacado, poderia comprar o que bem quisesse.

No outro dia bem cedo, para bem aproveitar a umidade da terra, canguei uma junta de bois no arado e toquei até as duas da tarde. Ficou faltando só uma nesguinha para o outro dia.