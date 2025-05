Pint of Science chega à segunda edição em Caçapava

– Estamos passando por um momento de muitas transformações no mundo. Além das acentuadas mudanças no clima, na temperatura e na vida no planeta, está se alterando também a forma como compreendemos o que é política, qual a ordem global do mundo, e temos nos questionado mais e mais sobre como funciona a ciência, a educação e as nossas universidades – explica o coordenador nacional do Pint of Science Brasil, Eduardo Bessa, professor da Universidade de Brasília (UnB).

Além de conhecer as pessoas que têm dedicado a vida a investigar todas essas mudanças que vêm acontecendo, o público poderá compreender como funciona o processo de criação de novos conhecimentos científicos. A proposta é explicar, de um jeito descomplicado e atraente, como surgem as evidências científicas, para que as pessoas possam diferenciá-las das opiniões.