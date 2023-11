Planejamento na Administração Pública

O planejamento não foi tratado, ao nosso sentir, na Constituição Federal de 1988 com a ênfase que deveria. No entanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, como dizia um ex-prefeito com quem tive a honra de trabalhar, “bendita lei”, traz um capítulo inteiro sobre a sua importância.

Entre os dias 07 e 10 deste mês, estivemos participando do 42º Congresso da Acopesp – Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo, na cidade turística de Águas de Lindóia, representando a Artafam – Associação Riograndense de Técnicos em Administração Fazendária e Tributária Municipal, coirmã da entidade promotora.

No evento, a palavra que mais foi pronunciada, com certeza, foi a do “Planejamento Público”, até por ser, conforme já nos reportamos, um dos pilares da sustentação das administrações na aplicação dos recursos que são angariados de todo o cidadão.