Podcast resgata a história da Rádio Caçapava

Resgatar a história e as memórias de comunicadores que fizeram parte do início da emissora que marcou gerações no município. É com esse objetivo que estreia, nesta quarta-feira (24), o podcast Nas Ondas da Rádio Caçapava. Os dois episódios do projeto estarão disponíveis no Spotify, a partir das 18h30min, quando também será realizada uma audição especial, na Casa de Cultura Juarez Teixeira, para os entrevistados. O evento contará, ainda, com a inauguração de uma pequena exposição com fotos e objetos resgatados durante a produção, que ficarão em exibição até o final de outubro.

Os episódios de Nas Ondas da Rádio Caçapava são resultado de um ano de pesquisa, produção e gravação e trazem depoimentos, registros sonoros e relatos que conectam passado e presente, reafirmando a importância do rádio como veículo de cultura e identidade comunitária. A Rádio Caçapava foi, durante décadas, um espaço de encontro e convivência da cidade, irradiando notícias, músicas e programas que, ainda hoje, vivem na lembrança dos moradores.