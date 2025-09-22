Podcast resgata a história da Rádio Caçapava

Os dois episódios estarão disponíveis nesta quarta-feira, às 18h30min, no Spotify. O primeiro destaca o início da Rádio, o jornalismo, os bastidores das notícias e os programas de serviço, e o segundo, as coberturas esportivas, os comerciais mais marcantes, os comunicadores que marcaram época e as vozes femininas
Resgatar a história e as memórias de comunicadores que fizeram parte do início da emissora que marcou gerações no município. É com esse objetivo que estreia, nesta quarta-feira (24), o podcast Nas Ondas da Rádio Caçapava. Os dois episódios do projeto estarão disponíveis no Spotify, a partir das 18h30min, quando também será realizada uma audição especial, na Casa de Cultura Juarez Teixeira, para os entrevistados. O evento contará, ainda, com a inauguração de uma pequena exposição com fotos e objetos resgatados durante a produção, que ficarão em exibição até o final de outubro.
Os episódios de Nas Ondas da Rádio Caçapava são resultado de um ano de pesquisa, produção e gravação e trazem depoimentos, registros sonoros e relatos que conectam passado e presente, reafirmando a importância do rádio como veículo de cultura e identidade comunitária. A Rádio Caçapava foi, durante décadas, um espaço de encontro e convivência da cidade, irradiando notícias, músicas e programas que, ainda hoje, vivem na lembrança dos moradores.
– O podcast propõe revisitar essa herança imaterial e compartilhar com o público, especialmente as novas gerações, um patrimônio cultural que vai além das ondas do rádio – salienta a diretora Liège Alves.
O primeiro episódio destaca o início da Rádio, o jornalismo, os bastidores das notícias e os programas de serviço, que foram o elo entre a cidade e o campo durante muitos anos. O segundo aborda as coberturas esportivas, os comerciais mais marcantes, os comunicadores que marcaram época e as vozes femininas. O podcast conta com depoimentos de Antônio Carlos Carvalho, Carlo Iberê (filho de Betinho Freitas), Carlos Arthur Dias (filho de Favorino Dias), Carlos Henrique Paz, Fátima Paz, Harri Gervásio, Heron Freitas (filho de José Freitas), João Baltezan, José Júnior (filho de José Chaves Dias), Naldo Alves, Nei Dias, Oldemar Santos e Pedro Vanolin.
O projeto foi proposto pela professora de Literatura, Rosalília Torres Delabary, tem edição de Gisele Teixeira e Liège Alves, e captação de vozes e montagem de Estúdio Telescópio, de Porto Alegre. Nas Ondas da Rádio Caçapava contou com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) 2024 e tem o patrocínio da Casa de Cultura Juarez Teixeira.