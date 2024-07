Os mais velhos, já rotos pela idade, sofrem um bocado mais para acompanhar tamanho acontecimento, mas os que estão nascendo nesta primeira quadra deste século XXI parecem que iniciam o aprendizado ainda no útero materno, tal a desenvoltura com que vêm ao mundo. Vai chegar o tempo em que os humanos alcançarão o grau evolutivo da maioria dos animais, andando assim que vem ao mundo e já lutando instintivamente pela sua sobrevivência, na busca da alimentação e do sustento.

Os amores de hoje já são extremamente fugazes, assim como o tradicional fogo de palha. Por vezes, nem acendem direito e já se apagam na penumbra de uma fumaça branda e pouco significativa. As relações familiares se enfraquecem pela urgência do afastamento precoce em função da enlouquecida busca dos mais jovens por uma carreira de sucesso. Ninguém mais se contenta em construir uma família e adquirir a casa própria. Este não é mais o sonho antigo daqueles que constituíam a nossa classe média.