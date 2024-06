Por Santa Catarina

Entre os dias 24 e 29 de maio recém passados, andei gauderiando pela Serra Catarinense, especificamente para participar de um festival de música nativista denominado Sapecada da Canção Nativa que, na atualidade, é um dos mais respeitados no Sul do Brasil. Participei como convidado da rádio Band FM, 94.3, de Lages. Fui botar defeito no trabalho dos outros, que é o trabalho mais recorrente por parte da imprensa dita especializada.

O amigo leitor, não de todo informado a respeito dessas rotinas musiqueiras gaúchas, deve estar se questionando do porquê que os catarinenses conquistaram tanto respeito quando se fala em Festival Nativista. Pois é coisa levada muito a sério por aquelas paragens, principalmente compondo a programação da já consagrada Festa Nacional do Pinhão, que se realiza anualmente em Lages, já há mais de trinta anos, e que leva cerca de 300 mil pessoas ao parque Conta Dinheiro durante os 10 dias da festa.