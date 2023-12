Por ser muito preocupante, voltamos ao assunto

Na última crônica que colocamos à disposição do prezado leitor, que teve como chamada “O desafio das despesas com pessoal”, tentamos esclarecer como são calculadas essas despesas dos municípios brasileiros, tratamos dos percentuais determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, suas limitações e consequências pelo não cumprimento destes parâmetros definidos.

Pois bem, não há como não voltar ao assunto, vez que, os indicadores de comprometimento com gastos com pessoal em nossa amada terra afetam por demais qualquer tipo de perspectiva para o desenvolvimento do Município.

Para que a população compreenda, de acordo com os dados do Tribunal de Contas do Estado – que são públicos e, portanto, de livre acesso da população –, Caçapava fechou o exercício de 2022 com um comprometimento de 75,99% das Receitas Correntes Líquidas com Gastos com Pessoal. Lembrando que o limite máximo é de 54%.