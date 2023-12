Potencialidades e desafios do pequeno produtor é tema de debate

A Câmara de Vereadores e o Gabinete do Prefeito, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), promoveram uma audiência pública para debater as potencialidades e os desafios dos pequenos produtores de azeite de oliva e de mel. O evento ocorreu ontem (13), no auditório da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (Acic).