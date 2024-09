Prazo de pagamento da 1ª quota do IRPF será ampliado

Os contribuintes que puderam entregar a declaração de IRPF até 30 de agosto – prazo prorrogado por conta da enchente no Rio Grande do Sul – tiveram problemas com o débito automático. A 1ª parcela não entrou, como deveria, no dia 30 de agosto. Por isso, esses cidadãos precisarão pagar a 1ª parcela com DARF.