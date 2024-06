Pré-candidatos do PDT visitam a Gazeta

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Caçapava lançou, na sexta-feira (07), seus pré-candidatos à Prefeitura para a disputa das próximas eleições. Os nomes elencados para a chapa foram os de Ilson Tolfo Tondo para prefeito e Pedro Gaspar para vice. Eles visitaram a Gazeta nesta semana, para compartilhar suas ideias e intenções para a administração do Município, se eleitos.

Tondo é professor, carreira que iniciou em 1977 e seguiu durante 41 anos no antigo CRES, atual Escola Técnica Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes (ETERRG). Lá, passou por diversos cargos, como diretor e vice. Em 2000, iniciou a vida política, sendo vereador por quatro mandatos e duas vezes presidente da Câmara. Também foi vice-prefeito e esteve à frente das Secretarias de Obras e de Agricultura do Município, simultaneamente. Hoje, é produtor rural nas regiões da Guarda Velha e do Salsinho.

– Como produtor, sei das necessidades e dificuldades que a classe vem enfrentando com a questão de estradas, patrulha agrícola, produção e geração de renda no interior. Isso nos motiva a fazer algo mais para a população – afirmou.