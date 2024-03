Prefeitura abrirá processo seletivo de bolsa estágio

A Secretaria de Educação informa que, entre os dias 11 e 27 de março, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de bolsa estágio da Prefeitura de Caçapava. As vagas são destinadas aos estudantes de Ensino Médio, Técnico e Superior. Para realizar a inscrição, o estudante deve ir até a Secretaria de Administração portando cópia do RG, CPF e comprovante de escolaridade, das 9h às 15h. A prova escrita está marcada para o dia 6 de abril, às 13h30min, no Instituto Municipal de Educação Professora Augusta Maria de Lima Marques.

Para mais informações acesse o edital.

Texto: Imprensa Prefeitura – adaptado