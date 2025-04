Prefeituras se unem em prol da Educação no Durasnal

Representantes das Prefeituras de Caçapava e de Cachoeira do Sul, incluindo os prefeitos Marcelo Spode (PP) e Leandro Balardin (PSDB), se reuniram com membros da comunidade escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Vitor Costa para discutir parcerias para melhorias na região do Durasnal, que divide os dois municípios, em especial na área da Educação. O encontro ocorreu na tarde de hoje (16), na instituição de ensino.

A diretora da escola, Luciana Moreira de Medeiros, destacou a importância da visita das autoridades, frisando a união das prefeituras em busca de soluções conjuntas, com diálogo, boa vontade e bom senso.