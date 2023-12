Preparar os caminhos do Senhor

O Santo Evangelho de São Marcos (cp 1,1-8) nos fala da maneira como São João Batista se preparou e o que ele falava a respeito dessa preparação. Ele pregava um batismo de conversão, as pessoas confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel do campo. Reconhecia o quanto era indigno, a ponto de dizer “Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias”. “Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espirito Santo”. Este reconhecimento de João Batista deve ser o nosso também.

Diante do mistério tão grande, somos chamados a nos deixar envolver por algo tão misterioso, no qual Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vem ao nosso encontro, cujo objetivo é a salvação de todos.