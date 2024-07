Preso suspeito de roubo a pedestre

Um homem de 20 anos, natural de Canoas e com antecedentes policiais, foi preso em flagrante no início da tarde de hoje (17), em Caçapava, por roubo a pedestre e posse de entorpecentes.

Segundo a Brigada Militar (BM), os policiais foram acionados por volta das 12h15min para atender a uma ocorrência na região sul da cidade, onde uma mulher teria tido seu smartphone roubado ao sair do trabalho. Eles se dirigiram até o Bairro Promorar, local que teria sido indicado pela vítima, e abordaram o suspeito quando saía de uma casa. Com ele, foram encontrados o aparelho da vítima e seis porções de cocaína, pesando 22 gramas.

Também conforme a BM, após a realização do exame de corpo de delito no Pronto Atendimento local, o preso foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, assim como os objetos apreendidos, para registro da ocorrência. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde deve permanecer à disposição da Justiça.